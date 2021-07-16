Borç ifşası pahalıya patladı! Aidat borçlarını apartman panosuna asan site yöneticisi hakkında dava açıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde borç listesini astığı için hakkında dava açılan site yöneticisi yaptığının normal bir durum olduğunu söyleyerek kendini savundu. Profesyonel site yöneticiliği yapan ve Şemikler Mahallesi'ndeki bir sitenin yöneticiliğini üstlenen Nail Çapar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişe dönük aidat borçlarını tahsil etmek için apartmanların panosuna daire numaraları ile borçluların isimlerini ve borç miktarlarını astığını belirtti.

2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Borçlular arasındaki bir kişinin kendisi hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu (KVKK) ihlal ederek kişisel verilerini ifşa ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Çapar, hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını söyledi.

Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Haziran'da görülen duruşmada mahkeme heyetinin bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek duruşmayı ertelediğini anlatan Çapar, mahkemelik olmasına şaşırdığını dile getirdi.

"BİNADA YAŞAYANLAR ZATEN BİRBİRİNİ TANIYOR"

Çapar, panoya aidat borçlarını asmanın normal bir durum olduğunu savunarak şunları kaydetti: "İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Binada yaşayan herkes zaten birbirini tanıyor. Apartmanın panosuna aidat borçlarıyla ilgili bildirim asmak normal bir şey. Pek çok site ve apartman yöneticisi bunu yapıyor. Borçlular, telefonla mesaj gönderdiğimizde almadığını, mesajın ulaşmadığını söyleyebiliyor. Bundan dolayı panoya asıyorduk. Bir site sakini kişisel verilerin ihlal edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Artık panoya böyle bir şey asmıyorum. Ama bu kez ödemeyenlerin oranı yükseldi. Davanın sonucunu ben de çok merak ediyorum. Umarım ceza almam."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

