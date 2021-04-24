Bordo-mavili kulüpten Abdulkadir Parmak açıklaması: Süresiz olarak kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Karara gerekçe olaraksa Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları gösterildi.
Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı