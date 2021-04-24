Bordo-mavili kulüpten Abdulkadir Parmak açıklaması: Süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı