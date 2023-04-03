Boris Baskarad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Baskarad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Baskarad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Boris Baskarad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Boris Baskarad 4 Ocak 2005 tarihinde Nova Bila şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Boris Baškarad şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Boris Baskarad Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Baskarad, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Boris Baskarad'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Boris Baskarad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Boris Baskarad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında S. Brijeg U19
7 Şubat 2023 yılında Lokomotiva U19
Boris Baskarad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Boris Baskarad şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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