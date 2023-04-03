Boris Baskarad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Baskarad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Boris Baskarad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boris Baskarad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.