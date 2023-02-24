Boris Gruev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Gruev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Gruev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Gruev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Gruev 24 Nisan 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борис Руменов Груев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Gruev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Gruev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Gruev'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Gruev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Gruev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Gruev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Gruev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2019 yılında Chavdar

10 Ocak 2020 yılında Kyustendil

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

6 Ocak 2022 yılında Belasitsa

5 Temmuz 2022 yılında Vitosha

Boris Gruev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Gruev şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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