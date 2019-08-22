Boris Johnson'dan dikkat çeken hareket!

Boris Johnson Almanya ve Fransa temaslarındaki rahat hareketleri ile dikkatleri çekti ve adeta odak noktası oldu.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson, başbakan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı temasları için önce Almanya’ya gitti. Johnson burada Almanya Başbakanı Merkel ile katıldığı resmi töe elleri arkada yürüdü.

Bugün ise Fransa temasları için başkent Paris’teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson ayaklarını bir anlığına sehpaya uzatıp geri çekti. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.