Boris Kleyman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Kleyman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Kleyman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Kleyman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Kleyman 26 Ekim 1990 tarihinde Vinnytsia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da בוריס קליימן şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Kleyman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Boris Kleyman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Boris Kleyman'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Kleyman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Kleyman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Boris Kleyman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Kleyman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hapoel Tel Aviv

6 Ağustos 2009 yılında Maccabi Herzliya

30 Haziran 2010 yılında Hapoel Tel Aviv

5 Ağustos 2010 yılında H. Kfar Saba

30 Haziran 2011 yılında Hapoel Tel Aviv

4 Temmuz 2014 yılında B. Jerusalem

23 Temmuz 2018 yılında EN Paralimniou

1 Ağustos 2020 yılında Volos NPS

Boris Kleyman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Kleyman şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boris Kleyman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Kfar Saba

İsrail takımında 23 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.