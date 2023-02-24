Borislav Grahovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Grahovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borislav Grahovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borislav Grahovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borislav Grahovac 17 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borislav Grahovac Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Borislav Grahovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Borislav Grahovac'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Borislav Grahovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borislav Grahovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Borislav Grahovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borislav Grahovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borislav Grahovac şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.