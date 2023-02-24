Borislav Vakadinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borislav Vakadinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borislav Vakadinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borislav Vakadinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borislav Vakadinov 31 Ocak 1999 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Борислав Иванов Вакадинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borislav Vakadinov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Borislav Vakadinov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Borislav Vakadinov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Borislav Vakadinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borislav Vakadinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borislav Vakadinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borislav Vakadinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Septemvri Sofia

2 Temmuz 2017 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

Borislav Vakadinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borislav Vakadinov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Borislav Vakadinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U18 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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