Borna Buljan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borna Buljan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borna Buljan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borna Buljan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borna Buljan 5 Nisan 2005 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borna Buljan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Borna Buljan'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Borna Buljan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borna Buljan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borna Buljan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borna Buljan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2018 yılında NK Omladinac

8 Şubat 2019 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19

Borna Buljan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borna Buljan şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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