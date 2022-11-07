Borsa en yüksek kapanışını yaptı! İşte 7 Kasım 2022 en çok artan ve düşen hisseler Borsa İstanbul son zamanların en yüksek kapanışını yaparak günü yüzde 2,72 kazançla kapattı. Borsanın kapanmasıyla en çok artan ve düşen hisseler belli oldu.

Melahat Ersoy Editör