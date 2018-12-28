İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Borsa günü yatay tamamladı / 27.12.2018

Borsa günü yatay tamamladı / 27.12.2018

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı.

Borsa günü yatay tamamladı / 27.12.2018

Borsa, günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı. Endeks, 27,32 puanlık azalışla 90 bin 974 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,42 arttı.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.