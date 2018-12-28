Borsa günü yatay tamamladı / 27.12.2018

Borsa, günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı. Endeks, 27,32 puanlık azalışla 90 bin 974 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,42 arttı.