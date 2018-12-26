Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı / 26.12.2018
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 172 puanlık artışla 91 bin 2 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.