Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı / 26.12.2018

Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 172 puanlık artışla 91 bin 2 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.