Borsa, günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 265 puanlık artışla 92 bin 120 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,11 azaldı.