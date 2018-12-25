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  3. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 333.85 puanlık azalışla 91 bin 526 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,56 değer kaybetti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamladı

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