Borsa, günü yüzde 0,96'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,96'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 986 puanlık azalışla 101 bin 728 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi de yüzde 1,23 değer kaybetti