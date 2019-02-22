Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,67'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,67'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 691 puanlık artışla 103 bin 185 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 2,04 arttı.