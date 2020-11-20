Borsa İstanbul'da dün rekorlar kırıldı İşte 20 Kasım 2020 BİST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.315,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,67 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.315,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,35 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile menkul değer yatırım ortaklığı oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları ardından yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisi artarak devam ederken, buna bağlı olarak Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı.

BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek civar rekorunu 1.325,70 puana, kapanış rekorunu da yüzde 1,41 artışla 1.313,02 puana taşıdı.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve yalınleşme ismimının piyasalar yönünden olumlu; karar metninin net, anlaşılır, yalın ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar amacıyla çok değerli olduğunu vurguladı.

TCMB, dün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında siyaset faizi yüzde 15'e çıkarırken, bütün fonlamanın asli siyaset aracı olan bir hafta vadeli repo faiz seviyesi üzerinden yapılacağını belirterek, yalınleşme ve öngörülebilirlik adına da mühim bir ismim attı.

Bugün vatan içersinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici itimat dizininin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik yönden BIST 100 endeksinde 1.325 ve 1.340 civarlerinin direnç, 1.280 puanın destek mevkisine gelebileceğini kaydetti.