KAP'a yaptığı açıklamayla şirketin yeni işlem kodunu duyuran Mondi Olmuksan, geçtiğimiz günlerde şirket isminde değişikliğe gitmesinin ardından BİST'te işlem kodunu da değiştirdi. Bunun üzerine yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem kodu değişen şirket hangisi? | Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. yeni BİST kodu konularını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM KODU DEĞİŞEN ŞİRKET HANGİSİ?

Mondi Olmuksan, Olmuksan Uluslararası Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olan ismini, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirdi. Şirket, konuyu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

"Borsamız Alt Pazarı’nda işlem görmekte olan Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ticaret unvanının Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 14.06.2021 tarihinden itibaren Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj olarak değiştirilecektir." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, BİST işlem kodunun da değiştirildiği öğrenildi.

MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YENİ BORSA İSTANBUL (BİST) KODU

Şirket yetkililerince yapılan KAP açıklamasında, isim değişikliğinin ardından şirketin Borsa İstanbul (BİST) işlem kodunun da değiştirildiği duyuruldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni kod, yatırımcılara, OLMK olarak açıklandı.

Şirketin Borsa İstanbul eski işlem kodu ise Eski kodu OLMIP idi.

KOD: #OLMK