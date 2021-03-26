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Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdür'ü Enes Ergun kimdir, kaç yaşında, nereli?

Enes Ergun, Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü pozisyonuna getirilmesiyle kim olduğu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdür'ü Enes Ergun kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt verdik.

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdür'ü Enes Ergun kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hakan Atilla'dan sonra Borsa İstanbul Genel Müdür pozisyonuna getirilen Enes Ergun'un hayatı ilgililer tarafından merak ediliyor. Biz de sizler için Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdür'ü Enes Ergun kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını haberimizde derledik. 

BORSA İSTANBUL'UN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ENES ERGUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Enes Ergun, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlamıştır. Ergun aynı sene, Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başlamıştır. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamlayan Ergun, 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahiptir.

Ergun, birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmiştir. Enes Ergun, Hakan Atilla'nın ardından Borsa İstanbul Genel Müdürü pozisyonuna yükseltilmiştir.

Enes Ergun'un nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu ile ilgili henüz net bir bilgi yer almamaktadır. 

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