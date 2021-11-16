Son dönemlerde küresel çapta artan risk iştahı, oldukça iskontolu olan Borsa İstanbul’da bir ralli başlangıcı oluşturdu.Fiyatlar rekor üstüne rekor kırarken yatırımcılar ise fiyatların neden bu kadar yükseldiğini ve yükselişin ne kadar daha devam edeceğini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Borsa neden yükseliyor? Borsa yükselmeye devam edecek mi? Soruları araştırılıyor. O sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik...

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Borsadaki yükselişi genel itibariyle değerlendirecek olursak bu yükselişe iki neden gösterebiliriz. Üçüncü çeyrek bilanço döneminde bankacılık ve şirketlerin açıkladığı finansal tabloların beklentilerin üzerinde seyrettiği görüldü ve hisse artışlarına yol açtı. Ardından son bir ayda dolar/TL paritesinin yüzde 20 değer kazanmasıyla birlikte dolar bazlı BİST-100 Endeksi’nin 2020 Ekim ayı seviyelerine kadar gerilemesine yol açtı ve teknik alımlar başladı. Bu iki durumun etkisiyle birlikte küresel çapta artan risk iştahı, yeni bir rallinin yaşanmasına yol açtı.

BORSA YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

7,41x olan BİST100 cari F/K çarpanı 8,9x olan 5 yıllık ortalamasına göre %17,1 iskontolu. 2018 ve 2019 yı lında Türkiye özelinde artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla birlikte Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemedi. Buna rağmen pandemi süreci ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından bu yana düşük seviyeler de gözlemlendi. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağ men uzun vadeli dönemde belirsizliklerin artıyor olmasının BİST için aşağı yönlü riskleri artırabileceği şeklinde yorumlar yapılıyor.