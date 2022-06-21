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Borsa yükselişte! Yatırımcılar mutlu! İşte güncel BİST verileri...

Borsa yatırımcıları ve Borsada hisse senetleri alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar güncel BİST verilerini merak ediyor. İşte güncel Borsa İstanbul verileri...

Borsa yükselişte! Yatırımcılar mutlu! İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 artışla 2.557,11 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,91 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.557,11 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,94'le finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa yükselişte! Yatırımcılar mutlu! İşte güncel BİST verileri...

DALGALI BİR SEYİR İZLENDİ

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,23 artışla 2.539,20 puandan tamamladı. Analistler, devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Borsa yükselişte! Yatırımcılar mutlu! İşte güncel BİST verileri...

YURT İÇİNDE GÜNDEM SAKİN

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin takip edileceğini açıkladı.

Borsa yükselişte! Yatırımcılar mutlu! İşte güncel BİST verileri...

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