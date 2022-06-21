Borsa yükselişte! Yatırımcılar mutlu! İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 artışla 2.557,11 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,91 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.557,11 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,94'le finansal kiralama, faktoring oldu.

DALGALI BİR SEYİR İZLENDİ

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,23 artışla 2.539,20 puandan tamamladı. Analistler, devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

YURT İÇİNDE GÜNDEM SAKİN

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin takip edileceğini açıkladı.