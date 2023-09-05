Borsada Yeni Rekor Kırıldı! Türkiye’nin %4,52’si Ebebek Ortağı Oldu! Halka Arzlar…

Türkiye’de son olarak yapılan halka arz işleminde rekor sayıda kullanıcıya ulaşıldı. Tam olarak 3.804.835 kişi Ebebek ortağı oldu. Açıklanan sonuçlara göre dağıtıma başlanan hisselerde kişi başı ortalama olarak 5 – 6 lot hisse dağıtımı yapıldı. Ebebek firmasının 6 – 7 Eylül tarihinde “EBEBK” kodu ile borsalarda işlem görmeye başlaması bekleniyor.

EBebek Katılım Rekoru Kırdı

SPK tarafından yapılan açıklamalardan sonra halka arz işlemlerine başlayan Ebebek bildiğiniz üzere 29 – 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında talep toplamaya başladı. 3 gün süren talep toplama dönemine ise rekor sayıda katılım geldi. 3,8 milyon kişinin katıldığı halka arz Türkiye’nin de gündemine oturdu. Tam olarak %4,52 oranında bir katılımın gerçekleşmesi herkesi şaşırttı.

Borsaya İlgi Arttı

Hisse fiyatı 46,50 TL olan Ebebek firmasının 5 – 6 Lot dağıtması elbette herkes için beklenen bir gelişme idi. Ancak katılımcı sayısı en son 2+ milyon civarında seyrederken şuan ise bu rakam bir hayli artmış durumda. Neredeyse 2 katına çıkan halka arz rakamı geçen hafta borsada işlem görmeye başlayan KZGYO’dan sonra en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor.