Yeni internet dizi Börü 2039'un tanıtım filmi Blu TV'de yayınlandı. Bunun ardından vatandaşlar tarafından hayli merak edilen diziye dair, çeşitli konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla bilim-kurgu türüne yenilikler kazandıracak olan Börü 2039 hakkında "Börü 2039 ne zaman çıkacak, konusu ne 2021? Börü 2039 fragmanı, oyuncu kadrosu 2021" konu başlıkları merak edilmeye başladı. Haberimizde detaylara yer verdik...

BÖRÜ 2039 NE ZAMAN ÇIKACAK, KONUSU NE 2021?

Blu TV'de ilk tanıtımı yayınlanan dizi, seyircide şimdiden büyük merak uyandırdı. Börü dizisi önceki dönemlerde televizyon ekranlarında 6 bölüm yayınlanmış, ilgilisi tarafından çok beğenilmişti.

Teknolojinin ilerleyişi konu edilen dizide, gelişen ve değişen savaşlar ve dünya düzeni üzerinde durulacak. Dizide, çağın 18 yıl sonrası yaşanacak dünya savaşı anlatılacak.

Börü 2039 dizisi 7 Aralık 2021 tarihinde Blu TV'de izleyenleriyle buluşacak.

BÖRÜ 2039 FRAGMANI, OYUNCU KADROSU 2021

Börü 2039 filmi, Blu TV'de "Serinin ilk dizisi Börü’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan BÖRÜ 2039; 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye’ye odaklanıyor. Dizi; ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda, dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken bıçak sırtında başlıyor. İnsanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak Börü 2039 çok yakında!" cümleleri ile tanıtıldı.

Oyuncu kadrosunda; Murat Arkın, Fatih Çetintaş, Ahmet Pınar, Ozan Ağaç, Cenay Türksever, Tuğçe Açıkgöz isimleri yer almaktadır.