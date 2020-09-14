Almanya'nın birinci futbol ligi Bundesliga, 18 Eylül'de başlayacak. Bundesliga'dan önce Almanya Kupasında 1. Turların oynandığı haftada futbolseverler, Alman futboluna olan özlemini giderdi. DFB Kupası 1. Tur maçlarında Borussia Dortmund, Duisburg deplasmanına gitti. Az sayıda seyirci alınan maçta Dortmund, 5-0 galip geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 14. dakikada kazanılan penaltıyı Jadon Sancho'nun gole çevirmesi ile 1-0 öne geçti. Sancho'nun ardından sarı-siyahlıların genç yıldızı Jude Bellingham, takımını 2-0'a taşıdı.

İlk yarının son dakikalarına doğru Thorgan Hazard, takımı için 3. golü kaydederken ilk yarının skorunu da belirledi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Dortmund, Giovanni Reyna ve Marco Reus'un art arda gelen golleri ile karşılaşmayı 5-0 kazandı.