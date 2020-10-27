Borussia Mönchengladbach 2-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Borussia Mönchengladbach ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Almanya'da karşı karşıya geldi. İlk maçta Shakhtar Donetsk'e şok bir skorla mağlup olan Real Madrid, 2. sınavında 1 puanı uzatma dakikalarında kurtardı. 33 ve 58'de Marcus Thuram ile dev rakibi karşısında 2-0 öne geçen Mönchengladbach, maçın son dakikalarında kalesini gole kapatamadı. 87'de Karim Benzema ile farkı 1'e indiren Real Madrid, 90+3'te Carlos Casemiro'nun golüyle eşitliği yakaladı, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Karim Benzema, Gladbach'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 30+ takımın filelerini havalandıran 4. oyuncu oldu.

1 puanı uzatma dakikalarında kurtaran Zidane'ın öğrencileri ilk puanını alırken, Alman ekibi Mönchengladbach üst üste 2. galibiyetini aldı. 3. hafta maçlarında Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'e, Real Madrid ise Inter'e konuk olacak.

Real Madrid, Avrupa'da üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramadı.

Grupta oynanan diğer maçta Shakhtar Donetsk ile Inter, 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından 2. hafta sonrası B Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Shakhtar Donetsk / 4 puan

2- Inter / 2 puan

3- Borussia Mönchengladbach / 2 puan

4- Real Madrid / 1 puan