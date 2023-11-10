"Boş mezar bulsa girecek" deyimi gerçek oldu! İstanbul'da şaşkına çeviren olay!

İstanbul Büyükçekmece'de E-5 yan yol üzerinde saat 17.00 sıralarında şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Yolda boş bir mezar bulan bir kadın teşhir amaçlı yol kenarına konulan mezarın içine girerek yattı. Kadının amacının ne olduğu anlaşılamazken yoldan geçen bir vatandaşta kadının bir anda çıkmasıyla korktu. Kadın, kendisini gören işletme sahibi tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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"Beleş mezara mı girdiniz dedim"

Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, " Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim" dedi.