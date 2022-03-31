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  3. Boşanacağı eşini kaçırdı! Hapis cezasına çarptırıldı.

Boşanacağı eşini kaçırdı! Hapis cezasına çarptırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini kaçırma iddiasıyla yargılandı. Ona yardım eden iki kişide cezadan payını aldı.

Boşanacağı eşini kaçırdı! Hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini barışmak iddiası ile kaçıran Mithat Topal,  "Kötü niyetli olarak hareket etmedim. Eşimle barışmak için hareket ettim. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Eşime zarar vermem söz konusu değildir. Çocuğumun annesidir. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim." dedi. Maksut Yıldız'da pişmanlığını dile getirerek tahliyesini talep etti. 

Boşanacağı eşini kaçırdı! Hapis cezasına çarptırıldı.

Olay şöyle gelişti, Mithat Topal evli olduğu Şilan Topal'ı 7 Eylül 2021'de ailesiyle yaşadığı Şişli'deki adresine gidip, zorla taksiye bindirdi. Bu sırada Şilan Topal hafif şekilde yaralandı, bu araç içinde de Mithat Topal'a yardım eden Maksut Yıldız ve Rahim Maral vardı. 

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Şilan Topal, babası Abdulhamit Narman ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız duruşmaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Şilan Topal sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Boşanacağı eşini kaçırdı! Hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanık olan Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ve indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ettiği mütalaada, sanık Rahim Maral'ın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçundan cezalandırılması istendi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mithat Topal'ı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, sanık Maksut Yıldız'ı aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Boşanacağı eşini kaçırdı! Hapis cezasına çarptırıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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