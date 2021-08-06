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  3. Boşandıktan sonra birbirinin yüzüne bakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Ünlü çift ailecek yemek yedi!

Boşandıktan sonra birbirinin yüzüne bakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Ünlü çift ailecek yemek yedi!

Yaklaşık 5 yıldır konuşmayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğullarının geçirdiği kaza sonrasında tekrar bir araya geldi. Çiftin samimi hareketleriyle, uzun yıllardır süren küslüğünü sona erdiği görüldü.

Boşandıktan sonra birbirinin yüzüne bakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Ünlü çift ailecek yemek yedi!

Boşanmalarının ardından araları açılan ve 5 yıldır birbirleriyle küs olan İbrahim Kutluay ile Demet Şener yeniden barıştı. Çiftin barışmalarına ise oğulları Ömer’in tatilde geçirdiği küçük kaza neden oldu. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca’da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer’in geçirdiği kaza sonrası ilk olarak eski eşini aradı.

Boşandıktan sonra birbirinin yüzüne bakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener Barıştı! Ünlü çift ailecek yemek yedi!

Haberin ardından büyük panik yaşayan Demet Şener, çocuklarının bir an önce İstanbul’a dönmesini istedi.

Boşandıktan sonra birbirinin yüzüne bakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener Barıştı! Ünlü çift ailecek yemek yedi!

İzmir’de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla birlikte İstanbul’a dönen İbrahim Kutluay, Şener’e bilgi verdikten sonra eski eşini bir de yemeğe davet etti.

Boşandıktan sonra birbirinin yüzüne bakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener Barıştı! Ünlü çift ailecek yemek yedi!

Beş yıllık aranın ardından ailecek yenilen yemekte, İstinye Park’taki Zuma’da ilk kez karşılaşan eşler, oğullarının sağlığı için tüm küskünlüklerini kenara bıraktı.

Boşandıktan sonra birbirinin yüzüne bakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener Barıştı! Ünlü çift ailecek yemek yedi!

Bisiklete binen ablası İrem’in peşinden koşarken düşen ve kafasına dikiş atılan Ömer’in durumunun iyi olduğunu ve dikişlerinin bugün alınacağını ifade edildi.

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