Boşandıktan sonra birbirinin yüzüne bakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Ünlü çift ailecek yemek yedi!

Boşanmalarının ardından araları açılan ve 5 yıldır birbirleriyle küs olan İbrahim Kutluay ile Demet Şener yeniden barıştı. Çiftin barışmalarına ise oğulları Ömer’in tatilde geçirdiği küçük kaza neden oldu. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca’da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer’in geçirdiği kaza sonrası ilk olarak eski eşini aradı.

Haberin ardından büyük panik yaşayan Demet Şener, çocuklarının bir an önce İstanbul’a dönmesini istedi.

İzmir’de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla birlikte İstanbul’a dönen İbrahim Kutluay, Şener’e bilgi verdikten sonra eski eşini bir de yemeğe davet etti.

Beş yıllık aranın ardından ailecek yenilen yemekte, İstinye Park’taki Zuma’da ilk kez karşılaşan eşler, oğullarının sağlığı için tüm küskünlüklerini kenara bıraktı.

Bisiklete binen ablası İrem’in peşinden koşarken düşen ve kafasına dikiş atılan Ömer’in durumunun iyi olduğunu ve dikişlerinin bugün alınacağını ifade edildi.