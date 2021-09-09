Boşanma aşamasında olduğu kadını silah zoruyla kaçırdı!

İstanbul Şişli'de, bir çocuk annesi Şilan Topal, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde boşanma aşamasında olduğu Mithat Topal tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldığı görüldü. Görüntülerde, taksiyle gelen bir kişinin taksiden inip, kadını zorla taksiye bindirerek kaçırdığı görüldü.

22 yaşındaki Şilan Topal, 7 yıl önce evlendiği Mithat Topal'a şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. 9 aydır görülen dava aşamasında Şilan Topal çocuğuyla birlikte Şişli'de oturan babasının evine taşındı. İddialara göre Mithat Topal, 2 ay önce ise mahkeme kararıyla görmeye gittiği çocuğunu kaçırarak alıkoydu.

TAKSİYE ZORLA BİNDİRDİ

Dün akşam saatlerinde yaşanan olay Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mithat Topal bir taksiye binerek evlerinin önünde olan Şilan Topal'ın yanına gitti ve kadının kolundan tutarak zorla taksiye bindirip kaçırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

'BIÇAK VE SİLAHLA GELMİŞ'

Şilan'ın babası Abdülhamit Narman, "9 aydır bizim yanımızdaydı. Kapının önünden taksiyle gelmiş almış, götürmüş. Bıçak ve silahla gelmiş, kızımı kaçırdı. Karakola gittik, sabah 4'e kadar bekledik, bir haber alamadık. Sabah ve öğlen tekrar gittik, yine haber alamadık. Bir çocuk var. İki ay önce çocuğu görebilmek için mahkemeye gitti. Çocuğu kaçırdı ve iki aydır götürmedi. 'Birkaç gün yanımda kalsın geri götüreceğim' dedi ama götürmedi. Sonra geldi ve kızımı kaçırdı. Daha önce uzaklaştırma kararı alınmış, kelepçe takılmış. Bu adamın 30 dosyası var. Nasıl yakalanmıyor bilemiyoruz" dedi.