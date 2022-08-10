Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdü! Facebook'tan 'gururlu hissediyor' diye paylaşım yaparak kan dondurdu!

Ayşe Korur isimli kadın boşanma aşamasında olduğu adam tarafından öldürüldü. Katil o haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdü! Facebook'tan 'gururlu hissediyor' diye paylaşım yaparak kan dondurdu!

Çanakkale'nin Ez,ne ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'un evine gelerek konuşmak istedğini söyleyen Gencay Korur, eşine korkunç bir son yaşattı. Kayınpederinin evine gittikten sonra kocasının kendsi ile konuşacağını zanneden kadının hayatı, katil koca tarafından canice alındı.

Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdü! Facebook'tan 'gururlu hissediyor' diye paylaşım yaparak kan dondurdu!

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda eş Gencay Korur, kayınpederinin evine normla bir şekilde gelerek karısı Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyledi. İçeri girdikten sonra belinde bulunan tüfek ile karsısını öldüren daha sonra olay yerinde kaçarak uzaklaştı. Ağır yaralanan eş Ayşe KOrur ize Ezine Dvlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdü! Facebook'tan 'gururlu hissediyor' diye paylaşım yaparak kan dondurdu!

Katil Gencay Korur, ölüm haberini facebook hesabından 'gururlu hissediyor' ifadesi ile "Ayşe korur Hakkın Rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkeze duyurulur." şeklinde paylaşım yaparak duyurdu.

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