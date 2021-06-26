Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı: Zorla evine girdi, hap içirdi, bıçakla yaraladı Antalya'da A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından taciz ve şiddete uğradı. Evine zorla giren eşinin kendisine hap içirdiğini ve ardından göğsünün altından kendisini bıçakladığını belirten kadın şikayetçi oldu.

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Antalya'daki Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki S.K., boşanma aşamasında olduğu 31 yaşındaki A.K.'nin evine giderek içeri girmek istedi. Aralarında arbede çıkmasının ardından zorla içeri giren A.K. ile S.K., içeride de tartışmaya devam etti. ÖNCE HAP İÇİRDİ SONRA YARALADI Tartışma devam ederken tansiyon ilaçlarından zorla eşine içiren S.K., genç kadını sol göğsünün altından bıçaklamasının ardından evden ayrıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen kanlar içindeki A.K., ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. SİTE ÖNÜNDE BULUNDU Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, yatak odasında bulunan suç aleti bıçağa ve haplara el koyarken, site önünde bulunan S.K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.K., ifadesi alınmak üzere Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü antalyakadına şiddet