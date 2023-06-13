Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için buluşan adam, eşini sokak ortasında bıçakladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak isteyen Ümit Ü. konuşma sırasında sinirlerine hakim olamayınca eşini sokak ortasında bıçakladı. Yaralanan genç kadın, olaydan yaralı olarak kurtuldu.

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Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için buluşan adam, eşini sokak ortasında bıçakladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli koca, barışmak için buluştuğu eşini sokak ortasında bıçakladı.

Olay, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Türker sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Ü. (30) boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ü.(28) ile sokakta barışmak için buluştu.

Yaşanan tartışmada Ümit T. elindeki bıçakla eşini yaraladı. Şüpheli, araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Yasemin Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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