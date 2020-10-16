Boşanma aşamasındaki kadın: Eşim, arkadaşımla birlikte bana tecavüz etti!

Ankara'da boşanma aşamasındaki Halime Elvan Y., eşinin evlilikten önce kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti. Eşi Hakan Y. ile arkadaşı Okan D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Halime Elvan Y., 2014 yılında Konya'da, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı eşiyle aralarında başlayan duygusal ilişkinin ardından Ankara'ya taşındığını belirtti. İddiaya göre bir akşam Hakan Y., Halime Elvan Y.'yi arayarak, "Annem hastanede yatıyor. Kalacak yerimiz yok. Arkadaşımla geliyoruz" diyerek genç kadının evine geldi.

"EVLİLİK FORMALİTEYDİ, NE HALİN VARSA GÖR"

Erkek arkadaşının cinsel birliktelik teklifini reddeden kadına iki şüpheli cinsel istismarda bulunduğu olaydan sonra 5.5 ay psikoljik tedavi gören genç kadın, 2018 yılında her iki şüpheli hakkında da suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Hakan Y. ve ailesi tarafından evlenmeye ikna edilen Halime Elvan Y., süreci şöyle ifade etti:

"Şikâyetten 3 hafta sonra Hakan Y.'nin ailesi bana ulaştı. Askeriyeden izin alıp gelmiş, bizi evlendirdiler. Nikah günü apar topar adliyeye götürüldüm ve vazgeçme dilekçesi verdirdiler. Sonra bana 'Sen ev tut masraflar için gerekli harcamaları yap, biz düğün zamanı sana veririz' dediler. Ev tuttum. Hakan Y., 'Askerde olduğum için eve gelemem' dedi ve bir ay eve hiç gelmedi. Meğer vazgeçme dilekçesinin sonucunu bekliyorlarmış. Bir ay sonra ise ortadan kayboldu. Ailesine ulaştığımda 'Evlilik formaliteydi, dava düştü, ne halin varsa gör' dediler."

Hakan Y. ve Okan D. ise hakkındaki iddiaları reddetti.