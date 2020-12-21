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  3. Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü ardından intihara kalkıştı!

Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü ardından intihara kalkıştı!

Konya'da boşanma sürecinde olduğu karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren koca, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü ardından intihara kalkıştı!

Olay, 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Karadayı (26) boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur Karadayı ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Karadayı yanında getirdiği tabanca ile Esma Nur Karadayı'nın başına ateş ettikten sonra aynı silahla kendi başına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Esma Nur Karadayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ağır yaralanan Muhammet Karadayı ise ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Karadayı'nın yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Esma Nur Karadayı'nın cenazesi de otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü ardından intihara kalkıştı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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