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  3. Boşanma davası sonrası eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı

Boşanma davası sonrası eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşiyle mahkemeye çıkan Onur Acar, dava sonrası eşi ve kayınpederine silahl ısaldırı gerçekleştirdi. Genç kadın ağır yaralanırken kayınpeder hayatını kaybetti.

Boşanma davası sonrası eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini mahkeme çıkışı vuran zanlı, eşi Cemile Acaar'ın ağır yaralanmasına neden olurken kayınpeder Abdullah Duman hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı.

Boşanma davası sonrası eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı

2 KİŞİYE 24 EL ATEŞ

Bugün Bilecik Adliye Sarayın'dan görülen dava sonra Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanında eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. En az 24 el ateş ederek ikiliyi ağır yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Boşanma davası sonrası eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı

Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Duman, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Boşanma davası sonrası eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı

AVUKAT CANINI SON ANDA KURTARDI

Olay yerinde gelen Abdullah Duman'n oğlu sinir krizleri geçirip bayılınca 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Öte yandan Cemile Acar'ın avukatının da olay yerinde olduğu, son anda kaçtığı öğrenildi.

Boşanma davası sonrası eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı

Onur Acar'ın ise, cezaevinden yeni çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Berna Akkaya
Editör


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