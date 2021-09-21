Boşanmak isteyen eşine falçatayla dehşeti yaşattı! İyi hal indirimi aldı!

Boşanmak isteyen eşinin yüzüne falçatayla saldırarak yaralayan sanık Mesut Öztürkmen'in davası görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen ile müşteki Anna Butim ve iki taraf avukatı katıldı. Savcı, sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde talepte bulundu.

"BİLEREK YÜZÜNE VURDUM"

Savunması sorulan sanık Mesut Öztürkmen, "Gidip mağdurun saçını çektim ve elimdeki bıçakla yüzüne vurdum. Eğer öldürmek isteseydim, gayet tabi doğrudan direkt boğaz bölgesine de vurabilir, hatta yanımda ateşli silah da getirebilirdim. Ben bilerek yüzüne vurdum. Çünkü daha öncesinde bana benim yaşlı olduğumu, kendisinin genç olduğunu belirterek bazı serzenişlerde bulunmuştu. Bunu da düşünerek bu şekilde davrandım. Benim herhangi bir suç kaydım yoktur. Mahkemenize her şey içtenlikle anlattım. Beraatime ve tahliyemi karar verilmesini talep ederim" diye konuştu..

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Mesut Öztürkmen'e "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indiriminin uygulanmasıyla birlikte de cezası 11 yıl 8 aya düştü

NELER YAŞANMIŞTI?

Şüpheli Mesut Öztürkmen'in kendisinden boşanmak isteyen eşinin bir alışveriş merkezinde çekilmiş fotoğraflarını gördüğü bunun üzerine AVM'ye gidip beklemeye başladığı söylendi. Olay günü şüphelinin eşi Anna'yı görerek falçatayı çıkardığı ve eşinin arkasından fark ettirmeden saldırarak mağdur Anna'nın kulağı ile burun arasındaki kısmı kestiği belirtildi. Şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, çevredekilerin Öztürkmen'i engellemeye çalıştığı ancak Öztürkmen'in falçatayı rastgele sallayarak saldırıya devam ettiği anlatıldı.