Boşanmalarında şiddet iddiası ortaya atılmıştı! Flaş gelişme! Algı Eke ve İnan Ulaş Torun barıştı mı?

2017 yılında hayatlarını birleştiren ve 2019'da boşanan oyuncu Algı Eke ve İnan Ulaş Torun'ın yapımcı Bilal Kalyoncu’nun “Yalancı Şahit” adlı filminde rol alacağı öğrenildi.

ŞİDDET İDDİASI

Boşanmaları olaylı olan çiftten İnan Ulaş Torun'un Algı Eke'ye şiddet uyguladığı iddia edilmiş ve bu konu hakkında konuşan güzel oyuncu, “Hayır, herhangi bir şiddet görmedim" demişti.

Boşanma ardından konuşan Ulaş İnan Torun, “Henüz sevgili olmamızın bir ayı bile dolmadan evlilik kararı verdik. Bazı konularda fikir ayrılıklarımızın olduğunu anladık” ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞTILAR

Snob Magazin'de yer alan habere göre, barışan ikilinin ilişkilerine yeniden şans verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan İnan Ulaş Torun ile Algı Eke'nin yer aldığı projede ayrıca Halil Söyletmez, Faruk Sofuoğlu, Doğa Konakoğlu ve Onur Sermik gibi isimlerde rol alıyor.

ALGI EKE KİMDİR?

Kedi Özledi filmindeki rolü ile En iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Algı Eke, 16 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Gürcü asıllı olup Artvinlidir. 2013 yılında annesi vefat eden Algı Eke’nin anne babası boşanmıştır. İlkokul ve ortaokuldan sonra liseyi Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okuyup mezun oldu. Üniversite eğitimi için gittiği Almanya’nın Berlin şehrinde dramaturji eğitimi aldı.

Üniversra İstanbul’a dönerek dizi filmlerde oyunculuk yapmıştır. Pinhani isimli müzik grubunun Yitirmeden isimli şarkısının klibinde oynadı.

Algı Eke Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

İNAN ULAŞ TORUN KİMDİR?

1982 yılında Rize'de doğan İnan Ulaş Torun aslen Manisa'nın Akhisar ilçesinden Tiyenli köyündendir. Sinema ve TV dizilerinde oynayan Torun, 2005 yılında atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik isimli dizide oynadığı Zeki karakteri ile tanınmıştır.

Bunun öncesinde Sırlar Dünyası ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde de oynamıştır. Bazı sinema filmlerinde de rol alan oyuncu, 2010 yılında Halil İbrahim Sofrası ve 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim gibi dizilerden sonra, Leyla ile Mecnun dizisinde 21. bölümde rol almıştır.

İnan Ulaş Torun kimdir, nereli, kaç yaşında?