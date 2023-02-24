Bosko Dujovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Dujovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bosko Dujovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bosko Dujovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bosko Dujovic 24 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Бошко Дујовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bosko Dujovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bosko Dujovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Bosko Dujovic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bosko Dujovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bosko Dujovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2021 yılında Internacional
11 Şubat 2022 yılında Kom Podgorica
Bosko Dujovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bosko Dujovic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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