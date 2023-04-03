Bosko Jemo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Jemo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bosko Jemo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bosko Jemo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bosko Jemo 8 Aralık 2004 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Boško Jemo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bosko Jemo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bosko Jemo'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bosko Jemo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bosko Jemo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bosko Jemo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bosko Jemo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2018 yılında NK Solin Jgd

1 Temmuz 2019 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2021 yılında NK Solin U19

13 Ocak 2022 yılında NK Solin

28 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19

Bosko Jemo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bosko Jemo şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.