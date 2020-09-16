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Bosna Hersek'te 7 eski Sırp askeri gözaltına alındı

Bosna Hersek'te savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 7 eski Sırp askeri gözaltına alındı. Şüpheliler, 1992 yılında Sokolac'a bağlı Novoseoci köyünde çok sayıda Boşnak sivili öldürmekle suçlanıyor

Bosna Hersek'te 7 eski Sırp askeri gözaltına alındı

Bosna Hersek'in Sokolac kasabasında düzenlenen polis operasyonunda, 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta Boşnak sivillere yönelik savaş suçları işledikleri iddiasıyla 7 eski Sırp askeri gözaltına alındı. Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) bünyesindeki özel polis birliklerince düzenlenen operasyonda, Bosna'daki savaşta Sokolac'a bağlı Novoseoci köyünde Boşnak sivilleri öldürdükleri şüphesiyle 7 eski Sırp askerinin yakalandığı bildirildi.

Bosna Hersek'te 7 eski Sırp askeri gözaltına alındı

CAMİ KALINTILARI ÖLDÜRÜLEN SİVİLLERİN ÜZERİNE ATILMIŞ

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınanların eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensupları olduğu belirtilerek şüphelilerin 1992'de Boşnak sivilleri askeri kamyonlarla Ivan Polje'ye götürerek orada kurşuna dizmekle suçlandıkları ifade edildi.

Açıklamada, bölgedeki toplu mezar aramaları çalışmalarında öldürüldüğünde 14 yaşında olan bir kurbanın cesedine de ulaşıldığı, savaş zamanında Novoseoci köyündeki caminin de yıkıldığı ve kalıntılarının öldürülen sivillerin üzerine atıldığı kaydedildi.

Olayda öldürülenlerin en gencinin 14, en yaşlısının ise 82 yaşında olduğu belirtildi.

Berna Akkaya
Editör


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