BOTAŞ personel alımı 2021 ne zaman? BOTAŞ personel alımı başvuru yap İŞKUR!

BOTAŞ bünyesine, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından binlerce vatandaş alımlar hakkında araştırmalara başladı. Resmi Gazete'nin 25 Ocak 2021 tarihli sayısında yer alan ilana göre başvurular İŞKUR sayfasından yapılacak.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2021 NE ZAMAN?

İŞKUR e sube sayfsı üzerine baktığımızda ilana başvuruların bugün başladığı ve 29 Ocak tarihine kadar devam edeceği görüldü. Başvurusunu yapmak isteyen adayların bu tarihe kadar müracaatını yapması gerekmektedir.

BOTAŞ BAŞVURU NASIL YAPILIR İŞKUR?

Personel alımları için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesinde yapılmaktadır. Aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

BOTAŞ BAŞVURU SAYFASI (İŞKUR)

Linke tıklayın. açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Daha sonra iş arama sayfasını göreceksiniz .Burada İŞYERİ TÜRÜ kısmında KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

BAŞVURU DETAYLARI

BOTAŞ personel alımı için başvuru genel bilgileri aşağıdaki gibidir;

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamaz.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Elektrik başta olmak üzere, Makine, Petrol ve Doğalgaz, Elektrik ve Elektronik, İnşaat, Bilgisayar, Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Çevre, Kimya, Matematik, Jeoloji, Enerji Sistemleri, Endüstri, İşletme, Yazılım MÖühendislikleri ile Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, SBF/İİBF, Hukuk, İletişim, Bilgi Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Grafik Tasarım, Sivil Savunma ve İtfaiyeci, Makine Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Harita Teknisyeni, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi alanlarında personel alımları gerçekleştirilecek.

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BOTAŞ personel maaşları 2021 | BOTAŞ işçi maaşı ne kadar?

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 25 Ocak 2021