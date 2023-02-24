Botond Gancs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Gancs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Gancs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Gancs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Gancs 27 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Gancs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Botond Gancs'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Botond Gancs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Gancs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Gancs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Gancs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MTE 1904 U17

1 Temmuz 2019 yılında MTE 1904 U19

1 Temmuz 2020 yılında Mosonmagyaróvár

Botond Gancs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Gancs şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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