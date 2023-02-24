Botond Terbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Terbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Terbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Terbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Terbe 19 Nisan 2000 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Terbe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Botond Terbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Botond Terbe'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Botond Terbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Terbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Terbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Terbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kecskemét U17

1 Temmuz 2017 yılında Kecskeméti TE

2 Ağustos 2019 yılında Vasas FC

5 Temmuz 2022 yılında Pécsi MFC

Botond Terbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Terbe şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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