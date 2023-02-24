Botond Vajda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Botond Vajda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Botond Vajda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Botond Vajda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Botond Vajda 15 Mart 2004 tarihinde Rožňava şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan,Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Botond Vajda Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Botond Vajda'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Botond Vajda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Botond Vajda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Botond Vajda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Botond Vajda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr U19

1 Ocak 2022 yılında Diósgyőr II

1 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

11 Ocak 2023 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2023 yılında Diósgyőr

Botond Vajda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Botond Vajda şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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