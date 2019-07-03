Bottle Cap Challenge nedir? sorusu internet üzerinde araştırılıyor. Sosyal medyada bu akıma dair videoların yer alması konu hakkında daha da merak uyandırıyor. Peki Bottle Cap Challenge nedir? Ayrıntılar haberimizde.

BOTTLE CAP CHALLANGE NEDİR?

Ayakla kapak açma trendi olarak tanımlayabileceğimiz Bottle Cap Challenge tekvandocu Farabi Daavletchin ile başladı ve Jason Statham ile sosyal medyada yayıldı.

Trendlerin nerede, ne zaman ve nasıl çıkacağı belli olmuyor. Ancak tüm trendlerin ortak özelliği oldukça hızlı bir şekilde yayılmaları ve tüm dünyayı sarmaları. Şimdi sizleri taptaze, bir o kadar da beceri isteyen yeni trendimiz Bottle Cap Challenge ile tanıştıralım. Tekvando eğitmeni ve avcı Farabi Davletchin’in başlattığı akıma birçok ünlü isim katıldı…

Sosyal medyayı kasıp kavuran kapağı ayakla açma akımı Bottle Cap Challenge olarak adlandırılıyor. Akımı başlatansa tekvandocu Farabi Davletchin.