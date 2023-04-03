Bouchaib Arrassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bouchaib Arrassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bouchaib Arrassi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bouchaib Arrassi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.