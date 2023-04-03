Bouchaib Arrassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bouchaib Arrassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bouchaib Arrassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bouchaib Arrassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bouchaib Arrassi 6 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bouchaib Arrassi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Bouchaib Arrassi'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bouchaib Arrassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bouchaib Arrassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Ağustos 2021 yılında Raja Cas. U23
Bouchaib Arrassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bouchaib Arrassi şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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