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  3. Boupendza, Suarez ve Ronaldo gibi devleri geride bıraktı!

Boupendza, Suarez ve Ronaldo gibi devleri geride bıraktı!

Süper Lig'de bu sezonunun flaş ismi Aaron Boupendza, Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden golcüleri geride bıraktı.

Boupendza, Suarez ve Ronaldo gibi devleri geride bıraktı!

Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Gabonlu golcü oyuncu Boupendza, attığı gollerle takımını ayakta tutan isimlerin başında geliyor. Bu sezon lige adeta damga vuran Boupendza, gol krallığı yarışında da 17 golle birinci sırada geliyor. 

Boupendza, bu müthiş performansı ile Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Erling Haaland gibi isimleri 'gol atma sıklığı' istatistiğinde geride bırakmayı başardı. 

75 DAKİKADA 1 GOL

Yalnızca Süper Lig maçları baz alındığında her 75 dakikada bir gol atmayı başaran Boupendza, Robert Lewandowski, Ibrahimovic ve Luis Muriel'in ardından bu istatistikte 4. sırada yer aldı. 

İşte gol atma sıklığı en iyi oyuncular:

54 dk bir gol - Luis Muriel (Atalanta)

63 dk bir gol - Zlatan Ibrahimovic (Milan)

66 dk bir gol - Robert Lewandowski (Bayern Münih)

75 dk bir gol - Aaron Boupendza (Hatayspor)

79 dk bir gol - Luis Suarez (Atletico Madrid)

89 dk bir gol - Kylian Mbappe (PSG)

91 dk bir gol - Erling Haaland (B. Dortmund)

91 dk bir gol - Cristiano Ronaldo (Juventus)

91 dk bir gol - Mattia Destro (Genoa)

96 dk bir gol - Andre Silva (E. Frankfurt)

Onur Çelik
Spor Editörü
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