Bouzid Yosri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bouzid Yosri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bouzid Yosri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bouzid Yosri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bouzid Yosri 15 Şubat 1985 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bouzid Yosri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bouzid Yosri'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bouzid Yosri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bouzid Yosri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2007 yılında Red Star FC 93
1 Temmuz 2009 yılında Entente SSG
1 Temmuz 2017 yılında ACBB
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG B
Bouzid Yosri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bouzid Yosri şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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