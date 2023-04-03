Bouzid Yosri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bouzid Yosri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bouzid Yosri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bouzid Yosri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.