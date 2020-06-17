Boy uzatma hareketleri nelerdir? Boy nasıl uzar? konuları çoğu insanın merakla araştırdığı konular arasında yerini aldı. Biz de bu konularla ilgili gerekli bilgileri haberimizde derledik. İşte tüm ayrıntılar...

BOY NASIL UZAR?

Boy uzaması birçok faktöre ve nedenlere bağlı olarak değişmektedir. Fakat büyük bir oranla boy uzunluğunun seviyesini genetik faktörlerimiz belirlemektedir. Ailenizden size gelen genetik durumlar sizin boyunuzu da etkileyebilmektedir.

Örneğin bir anne ve baba uzun boylu ise doğacak olan çocuk da yüksek ihtimal uzun boylu olabilmektedir. Ayrıca sadece anne ve baba değil amca, dayı, teyze gibi akrabalarınızdan da etkilenebilmektedir.

Ve yine belirtelim, çekinik bir genetik olabilir. Yani 7 sülaleniz uzunken yine kısa kalabilirsiniz. Her şeyi yapsanız bile. Genetik böyle çalışır.

Sağlıklı beslenin, spor yapın, vücudunuza bakın. Düzenli uyuyun, hastalıklarınızı gidermeye çalışın.

Kötü alışkanlıklardan (alkol, sigara) gibi uzak durmaya çalışın.

Eğer gençseniz, 20 yaşından küçükseniz bir problem etmeyin, kendinizi geliştirin. Genellikle boy uzaması erkeklerde 18-20 yaşına kadar devam etmektedir. Kadınlarda ise bu 16-18 yaşına kadar devam edebilmektedir.

Eğer yaşınız 20’yi geçtiyse ve büyümeniz durduysa tek bir şey, sizin en hızlı boy uzatma isteğinizi karşılayabilir: doğru postür.

Bunun için de bilinçli şekilde ağırlık çalışın, spor yapın. Postür ve duruş bozukluklarına özen gösterin.

Kamburluğunuz veya skolyozunuz varsa bunu çözdüğünüzde, biraz kas geliştirip fazla kilolarınızı verdiğinizde daha diri, sıkı, uzun ve güçlü görüneceksiniz.

BOY UZAMASI İÇİN ÖNERİLER

Eğer hala uzama çağındaysanız ve boyunuzun uzamasını istiyorsanız aşağıdaki önerileri mutlaka uygulamalısınız.

Beslenmenize mutlaka dikkat edin. Diyet yapmayın. Karbonhidrat, yağ ve protein açısından yeterli ve kaliteli beslenin.

Vitamin ve mineral eksikliklerine dikkat edin. Bu hususta vitamin, mineral düzeylerini takip ettirmeniz oldukça önemli. En sık görülen eksiklikler ise vitamin D, vitamin B12, demir ve çinko olarak sıralanabilir.

Yapılan bir araştırmada çocuklarda yeterli vitamin ve mineral alımının büyümeye olan olumlu etkisinin yanında ileride kronik hastalığa yakalanma riskini de azalttığı görülmüş.

Aşırı kilolu olmamaya çalışın. Bu hormonal dengenizi olumsuz etkileyerek büyümek mekanizmasına zarar verir. Kilonuz doğru aralıkta mı? Öğrenmek için vücut kitle indeksi hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Özellikle çocukluk çağında kemik suyu yada süt ve süt ürünlerini tüketmeye özen gösterin. Tavsiyem kemik suyundan yana olacak. Kemik suyunun faydalarını ve kemik suyu tarifimi öğrenmek için kemik suyunun faydaları ve tarifi adlı yazıma gidebilirsiniz.

Aşırıya kaçmadan egzersiz yapın. Hiç egzersiz yapmamak gibi aşırı egzersiz yapmakta büyümeyi olumsuz etkileyecektir.

Uyku kalitesine ve süresine önem verin. Kalitesiz ve düzensiz uyku büyüme ve gelişme düzeninizi etkileyebilir.

Uyku hakkında ayrıntılı bilgi almak ve uyku kalitenizi geliştirecek besinleri keşfetmek için uyku hakkında her şey adlı yazımı inceleyebilirsiniz.

Stres oluşturan faktörleri hayatınızdan çıkartın. Stres büyüme süreçlerini olumlu yönde etkileyen büyüme hormonunun baskılanmasına sebep olabilir.

Büyüme hormonu düzeylerinizi yüksek tutmaya çalışın.

BOY UZATMA HAREKETLERİ

Bar Hanging (Çubukta asılı durma)

Yer çekimi, kıkırdağınızı sıkıştıran ve incelten omurga ve eklemlerinizi baskılayarak boyunuzu olumsuz yönde etkiler. Bu durum kişiye daha kısa bir görünüm sunar. Dikey çubuk üzerinde asılı durmak, bu sorunla mücadele etmenin basit bir yoludur. Asmak, alt gövde ağırlığını omuriliği gerdirir ve omur üzerindeki çekişi azaltır. Bu, boyu 1 ila 2 inç artırma ile sonuçlanabilir, ancak bu anında gerçekleşmez.

Bunun için yatay bir çubuk, vücudun rahat hareket etmesi ve uzamasına izin verecek şekilde odanın bir bölgesine yerleştirilmelidir. Vücudunuz tam olarak uzanamıyorsa, serbestçe asılı kalmak için dizlerinizi hafifçe bükün. Çubuğu tutarken, avuçlarınızın dışarıya baktığından emin olun. Asılı vaziyette duruyorken kollarınızı, omuzlarınızı ve kalçalarınızı mümkün olduğunca rahat bırakın, böylece yer çekimi etkili bir şekilde vücudu daha fazla çekecektir.

Hareketten daha çok fayda sağlamak adına, ayak bileği ağırlıkları takmayı deneyebilirsiniz. Bu asılı kalma işlemi 20 saniye sürmeli ve en az 3 kez tekrarlanmalıdır. Bu, boy uzatıcı egzersizler arasında en iyi seçim olarak kabul edilebilir.

Dry Land Swim (Kuru zeminde yüzme)

Bu egzersiz “alternatif tekme” olarak da bilinir ve temel olarak alt sırtınıza odaklanır.

Harekete öncelikle karnınız üzerine doğru yere uzanarak başlayın. Vücudunuz tam olarak uzatılmalıdır. Kollarınızı düz bir vaziyette ve avuçlarınız yere doğru aşağı bakacak şekilde önünüze yerleştirin. Daha sonra sol kolunuzu sağ kolunuzdan daha yükseğe kaldırın. Bacaklarınızı düz tutun, sağ bacağınızı zeminden olabildiğince uzak olacak şekilde havaya doğru kaldırın.

Bu konumda en az 4 saniye bekleyin ve ardından prosedürü diğer bacağınızla ve diğer elinizle tekrarlayın. Kendinizi ufak ufak geliştirerek bu pozisyonda 20 saniye tutabilmeyi hedeflemelisiniz. Hareketi yaparken el bileği ve ayak bileği ağırlıkları eklemeniz, alt sırt kaslarınızı şekillendireceğinden ve direncinizi arttıracağından dolayı daha faydalı olacaktır.

Pelvic Shift

Son derece basit olan bu egzersiz, vücudunuzu omurgadan ve kalçalarınızdan yukarı ve aşağı doğru çekmeye yardımcı olur.

Harekete sırt üstü uzanarak başlayabilirsiniz. Omuzlarınızı ve kollarınızı zemine sıkıca yerleştirin. Şimdi ise dizlerinizi bükün ve ayaklarını olabildiğince kalçalarınıza yakın olacak şekilde çekin. Pelvisinizi yukarı doğru itmek için sırtınızı kamburlaştırın. Bu konumda 20 ila 30 saniye süreyle kalın.

Bu egzersiz, ön kalçalarınıza daha fazla esneklik sunmanızı sağlar.

Cobra Stretch (Kobra tipi esneme)

Bu yoga egzersizi omurganızı gerdirmek, böylece onu esnek ve yumuşak hale getirmek için tasarlanmıştır. Omurganız arasındaki kıkırdak büyümesi için, dikey yüksekliğinizde bir artışa neden olmak faydalı bir durumdur.

Yere, avuç içleriniz omuzlarınızın altında konumlandıracak şekilde yüz üstü uzanın. Omurganızı yukarıya doğru kamburlaştırın ve çenenizi de yüksek bir açı oluşturacak şekilde konumlandırın. Sırtınızı mümkün olduğunca uzağa olacak şekilde kamburlaştırın. Hareketi, her tekrar 5 ile 30 saniye sürecek şekilde 3-4 set yapın.

Pilates Roll Over

Bu mükemmel egzersiz omurganızı uzatmaya yardımcı olur ve üst vücudunuza ekstra uzunluk sağlar. Ayrıca hareket, boynunuzun omurgasını esnetir ve uzatır. Yere sırt üstü uzanın. Kollarınızı yanlarınıza ve avuç içlerinizi aşağı bakacak şekilde yere yerleştirin. Bacaklarınızı bir arada tutun, düz bir şekilde tavana doğru uzatın ve geriye doğru bükerek zemine temas etmesini sağlayın.

Zemine bu şekilde dokunmak ilk başta zor görünebilir, ancak yapılacak pratik daha kolay olacağını zamanla göreceksiniz. Kendinizi ne kadar esnetirseniz, omurganız o kadar uzar.

Yukarıda nasıl yapılacaklarını ayrıntılı bir şekilde anlattığımız bu boy uzatma hareketleri; boy uzatma ameliyatı olma ya da boy uzatma ilacı kullanma gibi yanlış kararlar vermekten uzak durarak hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

BOY UZUNLUĞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Boy uzunluğu doğumdan önce genel sınırları belirlenen ve büyüme sürecinde bulunduğunuz çevrenin özelliklerinden etkilenen bir özellik. Kısaca boy uzunluğunu etkileyen faktörlerden bahsetmek istiyorum.

GENETİK

Boy konusunda en büyük etken genetik. Anne ve babanızın genlerinin bir karışımı olan genleriniz sizin boy beklentinizin çoğunu oluşturmakta.

Yazının ilerleyen kısımlarında beklenen boy uzunluğunuzu anne ve babanızın boyunu kullanarak nasıl hesaplayabileceğinize ayrıca değineceğim.

ETNİK KÖKEN

Genetik ile genel olarak bağlantılı olan bu faktör anne, baba dışında sahip olduğu etnik kökenin boy ortalamasına yakın olması ile alakalıdır. Yukarıda Türkiye ve Hollanda örneğinde açıkça gördüğünüz üzere farklı ırkların boy uzunluğu ortalamaları da değişebilmektedir.

DOĞUM AĞIRLIĞI VE HAFTASI

İlgili gibi görünmese de doğum ağırlığınız ve doğduğunuz gebelik haftası boyunuzu etkileyen önemli bir etken.

Zira aşırı ağır ve aşırı zayıf doğumlar ya da erken ve geç doğumlar genel olarak gebelik sürecinde eşlik eden ciddi bir hastalık ile ilişkilendirilir ve bu hastalık gebelik sürecinde bebeğin gelişme profilini etkiler.

İlerleyen zamanlarda anormal doğum haftası ve kilosuna sahip çocuklar normal boy uzunluğunu yakalayabileceği gibi hastalığın devam ettiği yada kalıcı bir hasar oluştuğu durumlarda gelişimi sekteye uğrayabilir.

Bebeklerde normal doğum ağırlığı yaklaşık 2.500 gram ile 4000 gram arası, normal doğum haftası ise 38 ile 42 hafta arasıdır.

BESLENME

Beslenme aslında en göz önünde bulunan ve en çok dikkat edilen konulardan bir tanesi.

Beslenme ve büyüme arasında bulunan en önemli ilişkilerden bazıları ise

Anne sütü ile beslenme (Araştırmalar 12 ay formül mama ile beslenen 1 yaşındaki bebeklerin anne sütü ile beslenen bebeklere göre ortalama 0.5 ile 0.6 kg daha hafif ve daha kısa olduklarını gösteriyor.)

Çocukluk döneminde yetersiz beslenme (kalori kısıtlaması, diyet, yanlış beslenme tarzı ve benzeri.)

Kronik hastalığa bağlı beslenme sorunları

olarak sıralanabilir.

Ayrıca yazının ilerleyen bölümlerinde beslenme ve boy uzunluğu arasındaki ilişkiyi soru ve cevaplar ile daha yakından irdeleyeceğiz.

YAŞAM TARZI VE EGZERSİZ

Çocukluk ve ergenlik döneminde edinilen yaşam tarzı hem önemli hormonların hemde önemli sistemlerin çalışmasını doğrudan etkiler.

Bu sistemler ise büyümeyi doğrudan etkilemek ile beraber sağlıklı bir erişkin yaşamı için önemli bir altyapı oluşturulmasına yardımcı olur.

Yaşam tarzını oluşturan bazı elemanlar ise uyku (süresi, kalitesi), egzersiz yapılması ve yapılıyorsa egzersizin tipi, aile içi/dışı stres faktörleri olarak sıralanabilir.