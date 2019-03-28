Boyalıca Mahallesi'nde su pompasından başlayan yangın hızla büyüdü
Boyalıca Mahallesi'nde su pompasından başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler 2 kilometre uzaklıktaki sazlık alana sıçradı.
Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık yangını çıktı.
Boyalıca Mahallesi'nde su pompasından başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler 2 kilometre uzaklıktaki sazlık alana sıçradı. Rüzgârın tesiriyle yangın büyüdü. İznik, Orhangazi ve büyükşehir itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.
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