İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Boyalıca Mahallesi'nde su pompasından başlayan yangın hızla büyüdü

Boyalıca Mahallesi'nde su pompasından başlayan yangın hızla büyüdü

Boyalıca Mahallesi'nde su pompasından başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler 2 kilometre uzaklıktaki sazlık alana sıçradı.

Boyalıca Mahallesi'nde su pompasından başlayan yangın hızla büyüdü

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık yangını çıktı.

Boyalıca Mahallesi'nde su pompasından başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler 2 kilometre uzaklıktaki sazlık alana sıçradı. Rüzgârın tesiriyle yangın büyüdü. İznik, Orhangazi ve büyükşehir itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.